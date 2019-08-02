США ввели «драконовский» пакет антикремлевских санкций

Второй пакет санкций ввели из-за дела об отравлении Скрипалей: Россия не предоставила заверений в том, что прекратила использовать химическое оружие.

По сообщению пресс-службы Белого дома, президент США Дональд Трамп ввел второй пакет санкций против Кремля из-за отравления бывшего шпиона в Британии.

После первого раунда санкций в ответ на попытку убийства Россией частного лица в Британии Россия не предоставила заверений, необходимых по законодательству США, уточнили в сообщении.

Первый пакет американских санкций из-за отравления Скрипаля вступил в силу 27 августа 2018 года. Ограничительные меры ввели запрет на продажу России оружия, а также товаров и технологий двойного назначения. Второй пакет санкций, говорили в то же время в Госдепартаменте, будет «драконовским» — его обещали ввести, если окажется невозможным установить, что Россия прекратила использование химического оружия.

Согласно закону, во втором пакете предусмотрены шесть вариантов санкций: снижение уровня дипотношений, запрет банкам США на выдачу кредитов, создания препятствий для международных займов, запрет на экспорт товаров и технологий, кроме продовольственных и сельскохозяйственных, запрет на любой импорт, а также запрет на полеты в США государственных авиакомпаний.