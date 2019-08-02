Милиция проводит проверку из-за обнаружения костных останков на стройке в Орше
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Кости обнаружили несколько недель назад на детской площадке, где идет ремонт теплотрассы, но по состоянию на вечер 1 августа останки никто не убрал.
По информации областного УВД, специалисты изъяли фрагменты костных останков, назначена медико-криминалистическая экспертиза, которая определит предположительную давность захоронения. Проводится следственная проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.
В течение всего времени, пока будут идти земляные работы и пока рабочие будут доставать на поверхность человеческие костные останки, милиционеры будут выезжать на место, чтобы их собирать и изымать.