Милиция проводит проверку из-за обнаружения костных останков на стройке в Орше

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Кости обнаружили несколько недель назад на детской площадке, где идет ремонт теплотрассы, но по состоянию на вечер 1 августа останки никто не убрал.

Источник: УВД Витебского облисполкома

По информации областного УВД, специалисты изъяли фрагменты костных останков, назначена медико-криминалистическая экспертиза, которая определит предположительную давность захоронения. Проводится следственная проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.

В течение всего времени, пока будут идти земляные работы и пока рабочие будут доставать на поверхность человеческие костные останки, милиционеры будут выезжать на место, чтобы их собирать и изымать.
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Тэги: костные останки стройка Город: Орша

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