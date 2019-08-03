Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Сан-Хосе

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (10-й номер мирового рейтинга) вышла в полуфинал турнира Mubadala Silicon Valley Classic в американском Сан-Хосе. Призовой фонд турнира составляет 876 тысяч долларов.

2 августа в четвертьфинале Соболенко встречалась с испанской теннисисткой Карлой Суарес-Наварро (29) и одержала победу — 3:6, 6:2, 6:4.

Это была третья очная встреча теннисисток, и третью победу одержала белоруска. Причем, в двух предыдущих случаях Соболенко выигрывала и турнир — в 2018 году в американском Нью-Хейвене и китайском Ухане.

Соперницей Соболенко в полуфинале будет победительница пары Донна Векич (25, Хорватия) — Кристи Ан (178, США). В 1/8 финала Донна Векич выбила с турнира Викторию Азаренко (38) — 4:6, 3:6.