Отмена роуминга между Беларусью и Россией уже не за горами

В ходе совместного заседания представителей профильных ведомств Беларуси и России по вопросу отмены между странами роуминга на территории Союзного государства были решены многие вопросы.

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По словам заместителя министра связи РФ Олега Иванова, на сегодняшний день остается нерешенным один момент, но его собираются закрыть в ближайшее время: «Вот потратили восемь часов без перерыва для того, чтобы сблизить позиции, практически везде сблизили. Остался один пункт, который обсудим, я думаю, во время видеоконференции, которую планируется провести на следующей неделе. И в начале сентября мы придем к какому-то консенсусу».

В свою очередь глава белорусского Минсвязи и информатизации Константин Шульган подчеркнул, что отмена роуминга может занять до девяти месяцев с момента подписания соответствующей «дорожной карты».

Этот вопрос не сходит с повестки дня уже два года. С предложением отменить роуминг внутри Союзного государства выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Не исключил, что это возможно и посол РФ в Беларуси Александр Суриков.

В 2017-м во время заседания Высшего государственного совета СГ Александр Лукашенко поддержал идею отмены роуминга между двумя странами.

Однако на прошедшей недавно белорусско-российской встрече на высшем уровне решение проблемы найдено не было. Как сообщил 19 июня госсекретарь СГ Григорий Рапота, профильные министерства вместе с мобильными операторами прорабатывали данную тему, но консенсус найден не был.

По словам союзного чиновника, работы в направлении отмены роуминга для граждан Беларуси и РФ будут продолжены.

Как ранее заявлял министр связи и информатизации Беларуси Сергей Попков, вопрос отмены роуминга между Беларусью и Россией требует основательной проработки регулирующими органами и операторами сотовой электросвязи.