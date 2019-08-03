Беларусь накрыла область пониженного атмосферного давления

В субботу, третьего августа, погоду на территории Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в прохладной и влажной воздушной массе.

Ожидается облачно с прояснениями. В некоторых районах пройдут дожди (не исключены грозы). Ветер северный, северо-западный умеренный. Максимально воздух прогреется до+21°C (в юго-западных регионах – до +24°C).

В столице вероятность дождя составляет 30-40%. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток составит: