Беларусь накрыла область пониженного атмосферного давления

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В субботу, третьего августа, погоду на территории Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в прохладной и влажной воздушной массе.

Ожидается облачно с прояснениями. В некоторых районах пройдут дожди (не исключены грозы). Ветер северный, северо-западный умеренный. Максимально воздух прогреется до+21°C (в юго-западных регионах – до +24°C).

В столице вероятность дождя составляет 30-40%. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток составит:

  • утром +13..+16°C;
  • днем +18..+20°C;
  • вечером +14..+17°C.
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Тэги: погода

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