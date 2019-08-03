Беларусь накрыла область пониженного атмосферного давления
В субботу, третьего августа, погоду на территории Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в прохладной и влажной воздушной массе.
Ожидается облачно с прояснениями. В некоторых районах пройдут дожди (не исключены грозы). Ветер северный, северо-западный умеренный. Максимально воздух прогреется до+21°C (в юго-западных регионах – до +24°C).
В столице вероятность дождя составляет 30-40%. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток составит:
- утром +13..+16°C;
- днем +18..+20°C;
- вечером +14..+17°C.