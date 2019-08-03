Видеофакт. Пьяный лунинчанин разбил чужой угнанный «Ягуар»

На 41-летнего жителя Лунинца составлены три административных протокола.

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Как сообщили в милиции, брестчанка попросила сестру перегнать ее «Ягуар» из Барановичей в Лунинец, чтобы попытаться продать.

Когда потенциальный покупатель вился посмотреть авто, его на месте не оказалось.

Женщина обратилась в милицию. Как выяснилось, дорогую иномарку угнал пьяный (освидетельствование показало 1,5 промилле) сожитель лунинчанки. Более того, на одном из перекрестков районного центра он не справился с управлением и совершил дорожно-транспортное происшествие.

Ответственность мужчине грозит за: