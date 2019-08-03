Фотофакт. В Жодино «Ауди» протаранила рейсовый автобус

Дорожно-транспортное происшествие с общественным транспортом произошло накануне в Жодино.

Фото с сайта vk.com/cpbelarus

Как видно на опубликованном фото, произошло столкновение легкового автомобиля «Ауди» и рейсового автобуса «МАЗ».

Один из пользователь сети в комментарии к этому фото написал, что «ну этой Аудюхе пора уже давно было словить что нибудь. По городу как бешеный носится (орфография и пунктуация автора сохранены).

Ранее сообщалось, что в Лунинце пьяный мужчина разбил чужой «Ягуар».