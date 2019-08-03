На стройке в Малорите насмерть засыпало мальчика
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Вечером 2 августа в райцентре Малорита Брестской области погиб 12-летний мальчик.
Как
Тело сына обнаружила его мать. По предварительной информации, днем мальчик ушел с друзьями гулять и к вечеру не вернулся домой. Мать пошла искать сына и обнаружила его велосипед на территории строящегося дома. Рядом увидела наполовину засыпанное песком тело мальчика. Прибывшие по срочному вызову медики вынуждены были констатировать смерть мальчика.