На стройке в Малорите насмерть засыпало мальчика

Вечером 2 августа в райцентре Малорита Брестской области погиб 12-летний мальчик.

Фото носит иллюстративный характер. Фото: ru.dreamstime.com

Как сообщила в Telegram пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова, около 20:40 часов в дежурную часть Малоритского РОВД сообщение о смерти ребенка поступило из районной больницы.

Тело сына обнаружила его мать. По предварительной информации, днем мальчик ушел с друзьями гулять и к вечеру не вернулся домой. Мать пошла искать сына и обнаружила его велосипед на территории строящегося дома. Рядом увидела наполовину засыпанное песком тело мальчика. Прибывшие по срочному вызову медики вынуждены были констатировать смерть мальчика.