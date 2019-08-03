Владимир Зеленский зарабатывает на посту президента Украины около тысячи долларов

Президент Украины Владимир Зеленский получает такую же зарплату, как и его предшественник Петр Порошенко — 28 тыс. гривен (1,1 тыс. долларов) в месяц до вычета налогов. Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Громадского телевидения .

Фото: president.gov.ua

Так, в июне Зеленскому начислили зарплату в размере должностного оклада — 28 тыс. гривен ($1,1 тыс), из которых уплачены налоги и сборы на общую сумму 5460 гривен ($214,98).

«Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т.п.) президенту Украины не установлено», — говорится в ответе ГУД.

Отметим, что предыдущий президент Петр Порошенко получал такую же зарплату — в его декларации за 2018 год указан доход от зарплаты по основному месту работы в 336 тыс. гривен, то есть 28 тыс. гривен в месяц.

Ранее Зеленский во время общения с чиновниками Одесского морского порта заявил, что у него зарплата 22 тыс. гривен. Очевидно он назвал сумму после вычета налогов.

Напомним, в конце июля в Госстате сообщили, что средняя зарплата в Украине выросла на 5,3% за месяц и в долларовом эквиваленте почти достигла уровня 2013 года.