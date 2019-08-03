«Русфонду» вернули все собранные на лечение Жанны Фриске средства

Суд обязал родственников певицы вернуть фонду 21,6 млн руб., которые были собраны телезрителями «Первого канала» на ее лечение. Первый транш в размере 8 млн руб. «Русфонд» получил в мае, теперь перечислены остальные средства.

Родители Жанны Фриске. Фото: ruftv.ru

«Русфонд» получил все собранные телезрителями «Первого канала» на лечение певицы Жанны Фриске деньги. Об этом сообщил ТАСС представитель фонда.

«На счет «Русфонда» поступило 13 653 214 руб. — остаток долга наследников Жанны Фриске», — сказали в фонде. Там отметили, что деньги были взысканы приставами исходя из судебного решения 2017 года, согласно которому наследники певицы обязаны были вернуть в фонд остаток денег, собранных на ее лечение и не израсходованных по назначению. Также с наследников взыскано и возвращено «Русфонду» 60 тыс. руб. в виде компенсации уплаченной фондом госпошлины. Фонд заявил, что направит деньги на лечение детей, страдающих онкологическими заболеваниями.

Жанна Фриске умерла в июне 2015 года в возрасте 40 лет. За полтора года до смерти у нее обнаружили опухоль головного мозга. «Первый канал» объявил акцию по сбору средств на ее лечение. В начале 2016 года «Русфонд» объявил о пропаже почти 22 млн руб. с благотворительного счета для Фриске. Документы о расходовании средств ее близкие предоставлять отказались, и фонд подал в суд.

По информации РБК, в 2016 году Перовский суд Москвы удовлетворил иск фонда и обязал родителей и вдовца Фриске — телеведущего Дмитрия Шепелева — вернуть все собранные деньги. Родители Фриске решение суда обжаловали, однако Мосгорсуд вынес решение против семьи певицы и постановил взыскать с них деньги.