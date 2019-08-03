Новый антирекорд погоды — в Брагине этой ночью было +7,7 градуса
Новый температурный антирекорд зафиксирован в Беларуси в ночь на 3 августа. В самом южном городе страны, где ведутся метеонаблюдения, — Брагине — воздух охладился до +7,7 градуса, что на 0,2 градуса ниже абсолютного минимума, отмеченного в этом районном центре Гомельской области 3 августа 1993 года.
Самой холодной минувшая ночь была в Василевичах — 6,6 градуса выше нуля. Здесь повторен рекорд 1969 года.
Абсолютный антирекорд ночи составляет +4,7 (3 августа 1964 года в Лиде).
По прогнозу синоптиков, в ближайшие ночи температура местами может упасть до +5.
Ранее Белгидромет отмечал, что середина нынешнего лета оказалась самой холодной за последние 20 лет. Температурные антирекорды ночи, согласно проведенному