Найдено простое и эффективное средство от разводов

Совершенно случайно исследователи выяснили, что семьи, которые выплачивают ипотеку, практически не разводятся. Семьи в России, выплачивающие ипотеку, разводятся в 10 раз реже других пар. Доля разводов в этой категории составляет всего 2%. Такие результаты исследования предоставило порталу bloknot.ru бюро кредитных историей «Эквифакс» и Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств.

Фото: bloknot.ru

«Среди тех, кто не обременен кредитными обязательствами, доля разводов варьируется от 10 до 20%, а среди ипотечных заемщиков она минимальна — около 2%», — следует из документа специалистов.

Психологи объясняют это серьезным подходом пары к такому вопросу, как оформление кредита на собственную квартиру. Когда супруги взвешенно подходят к совместному будущему, а оформление ипотеки один из сопутствующих этому факторов, то и живут в браке они дольше, объясняет руководитель центра «Счастливая семья» Ирина Корчагина.

«Давно установлено, что браки «по расчету», в хорошем смысле этого выражения, крепче. Люди рассчитывают, зачем они это делают, ставят какие-то цели, ведь ипотеку не берут за три минуты. Ипотека берется на долгие годы, и уже понятно, что люди настроены на длительные отношения. Они готовы искать компромиссы и вместе решать конфликтные ситуации. Поэтому связь гораздо шире, чем чисто ипотечный вопрос», – считает психолог.

Корчагина говорит, что в современных условиях в принципе брак не особо и нужен. Но если люди понимают, что штамп в паспорте дает некие финансовые преференции, при оформлении ипотеки в том числе, это говорит об их рассудительности. В данной ситуации пара все тщательно продумывает, что сейчас очень редко происходит, резюмирует специалист.

По данным Центробанка РФ, за первые шесть месяцев 2019 года банки в России выдали более 1,2 триллиона рублей ипотечных кредитов.