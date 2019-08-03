Тому, кто проведет выходные без телефона и планшета, обещано 1000 долларов

Интернет-провайдер предложил на одни выходные отказаться от телефонов и компьютеров и провести время в Национальном парке Джошуа-Три.

Фото: kto-chto-gde.ru

Как передает SatelliteInternet.com , американский провайдер заплатит желающим за полный отказ от любых технических устройств в течение двух дней. На третий их можно будет использовать для того, чтобы снять последний день в парке и поделиться со зрителями опытом.

Кандидата выберут 26 августа из заявок, поступивших на сайт организации. Избранный проведет время в апартаментах с удобствами, включая кондиционер, гидромассажную ванну и бассейн. «Мы предлагаем исследовать пешеходные тропы, искупаться в бассейне, почитать книгу, помедитировать, расслабиться в гамаке и посмотреть на звезды», – предложили инициаторы акции.