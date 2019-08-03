Тому, кто проведет выходные без телефона и планшета, обещано 1000 долларов
Интернет-провайдер предложил на одни выходные отказаться от телефонов и компьютеров и провести время в Национальном парке Джошуа-Три.
Как передает
Кандидата выберут 26 августа из заявок, поступивших на сайт организации. Избранный проведет время в апартаментах с удобствами, включая кондиционер, гидромассажную ванну и бассейн. «Мы предлагаем исследовать пешеходные тропы, искупаться в бассейне, почитать книгу, помедитировать, расслабиться в гамаке и посмотреть на звезды», – предложили инициаторы акции.
Ранее «Моя Планета»