КХЛ. Бывший форвард «Флориды» и «Куньлуня» перейдет в «Динамо-Минск»

Достигнута договоренность о заключении контракта с 28-летним нападающим Дрю Шором, сообщает пресс-служба клуба.

Фото: hcdinamo.by

Дрю родился в Денвере. В 18 лет попал в систему развития сборной США и выступал в USDP и NAHL. Съездил на юношеский (U18) чемпионат мира, где набрал 9 (2+7) очков в 7 матчах и взял золотые медали. После этого Шор попал на драфт НХЛ: во 2-м раунде под 44-м номером его выбрала «Флорида». Однако, прежде чем оказаться в системе «Пантерз», форвард три года провел в NCAA, выступая за колледж Денвера. Был там одним из лучших бомбардиров и капитаном, сыграл на молодежном (U20) чемпионате мира, где завоевал бронзу.

Затем на протяжении почти трех лет пытался закрепиться в основе «Флориды», но выступал как в НХЛ, так и в АХЛ. Затем был обменян в «Калгари», а в сезоне-2016/17 поиграл также за «Ванкувер». Всего в сильнейшей лиге мира провел 95 матчей и набрал 26 (9+17) очков. В АХЛ на его счету 214 поединков и 142 (41+101) балла. В составе сборной США Шор приезжал на чемпионат мира-2014 в Минск, где отметился голом и результативной передачей.

В 2016-м Дрю перебрался в Старый Свет — в швейцарскую NLA. Выступал за «Клотен» и «Цюрих». В 105 матчах заработал 84 (33+51) очка. Вместе с «Клотеном» выиграл Кубок Швейцарии-2017, с «Цюрихом» — чемпионат. Дважды участвовал в хоккейной Лиге чемпионов.

По ходу прошлого сезона нападающий перебрался в КХЛ — в «Куньлунь», где стал одноклубником Марка-Андре Граньяни. С января по февраль провел 18 встреч и набрал 11 (6+5) баллов.

У американца есть три родных брата, которые тоже играют в хоккей.

Шор вместе с Энротом, Эллиоттом и Граньяни присоединится к «Динамо» до 12 августа.

«Дрю — универсальный нападающий, который может сыграть как в центре, так и на краю, — отметил Дмитрий Басков. — У него отличные индивидуальные навыки: катание, видение площадки, передачи... Например, в прошлом сезоне КХЛ он выиграл более шестидесяти процентов вбрасываний. В прежние годы Шор здорово помогал своим командам в большинстве и набирал около 0,7-0,8 очка в среднем за матч. Важно, что он едет в Минск в расцвете карьеры и хорошо знаком Крэйгу по чемпионату Швейцарии. Думаю, у Дрю не возникнет проблем с адаптацией в команде.