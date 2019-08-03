В Поставском районе при тушении пожара погиб сотрудник МЧС
Ночью 3 августа от жителей городского поселка Лынтупы поступило сообщение о том, что горит заброшенное здание по переулку Красельникова.
Вскоре на место происшествия прибыли спасатели местного райотдела ЧС. Во время тушения пожара на 45-летнего командира отделения обрушилась стена и кровля здания. Его коллеге вместе с местными жителями удалось извлечь пожарного из-под завала, однако он уже был без признаков жизни.
Как
В ходе осмотра установлено, что очаг возгорания находился в одном из помещений здания.