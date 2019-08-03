В Поставском районе при тушении пожара погиб сотрудник МЧС

Ночью 3 августа от жителей городского поселка Лынтупы поступило сообщение о том, что горит заброшенное здание по переулку Красельникова.

Фото: Следственный комитет Беларуси

Вскоре на место происшествия прибыли спасатели местного райотдела ЧС. Во время тушения пожара на 45-летнего командира отделения обрушилась стена и кровля здания. Его коллеге вместе с местными жителями удалось извлечь пожарного из-под завала, однако он уже был без признаков жизни.

Как сообщает в Telegram СК, следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, опросила местных жителей. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проверку проводит следственное управление УСК по Витебской области.

В ходе осмотра установлено, что очаг возгорания находился в одном из помещений здания.