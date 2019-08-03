В Поставском районе при тушении пожара погиб сотрудник МЧС

/ Происшествия
Просмотров: 254

Ночью 3 августа от жителей городского поселка Лынтупы поступило сообщение о том, что горит заброшенное здание по переулку Красельникова.

Фото: Следственный комитет Беларуси

Вскоре на место происшествия прибыли спасатели местного райотдела ЧС. Во время тушения пожара на 45-летнего командира отделения обрушилась стена и кровля здания. Его коллеге вместе с местными жителями удалось извлечь пожарного из-под завала, однако он уже был без признаков жизни.

Как сообщает в Telegram СК, следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, опросила местных жителей. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Проверку проводит следственное управление УСК по Витебской области.

В ходе осмотра установлено, что очаг возгорания находился в одном из помещений здания.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: пожар гибель сотрудника МЧС Город: Поставы

Другие материалы на эту тему:

В Украине конкуренты подожгли завод «Белавтодора»

В Украине конкуренты подожгли завод «Белавтодора»

Фоторепортаж. Как тушили пожар на мебельной фабрике на Хоружей

Фоторепортаж. Как тушили пожар на мебельной фабрике на Хоружей

Школьница вынесла из огня трех сестер и брата, одну сестру не успела

Школьница вынесла из огня трех сестер и брата, одну сестру не успела

Пожар на БМЗ. «У нас и так была запланирована остановка печей»

Пожар на БМЗ. «У нас и так была запланирована остановка печей»