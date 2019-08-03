Семилетнему мальчику из Индии медики удалили более 500 лишних зубов

У семилетнего мальчика из Индии выросли более 500 лишних зубов — их все пришлось удалить.

Удаленные у Равиндрана зубы. Фото: medikforum.ru

Как пишет портал medikforum.ru , историю Равиндрана опубликовало издание Times of India. Ребенок обратился к врачам с опухшей щекой и жалобами на сильную боль в нижней челюсти. Поначалу все выглядело как обычное воспаление, наблюдаемое стоматологами по много раз на дню.

Но проведенный осмотр, а затем компьютерная томография и рентген вскрыли устрашающую правду. У ребенка была обнаружена опухоль с большим количеством рудиментарных зубов.

«Зубы были разных размеров, которые варьировались от 0,1 до 15 мм. Даже самый маленький зуб имел коронку, корень и эмалевое покрытие», — рассказал о феномене доктор Пратибха Рамани.

В общей сложности врачи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов.

Примечательно, что аномалия, хоть и давала болезненные симптомы, однако же внешне была практически незаметной — увидеть множество зубов было почти невозможно, они проявилась только на рентгеновском снимке. Врачам понадобилось приложить немалые усилия, чтобы убедить родителей мальчика выполнить их ребенку необходимую операцию.

Выдвигая предположение о том, что могло привести к такой мутации, специалисты отметили: причиной могло стать генетическое отклонение, либо вредоносное излучение вышки сотовой связи, неподалеку от которой живет семья мальчика.