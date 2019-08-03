Милиция сообщила о минировании национального аэропорта и минского ж/д вокзала

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Экстренные службы столицы и Могилева подняты по тревоге – уровень опасности красный.

Как сообщается, в правоохранительные органы поступила информация о минировании целого ряда общественно важных объектов.

В частности, как сообщается, пока неизвестный сообщил по электронной почте о минировании здания столичного железнодорожного вокзала, а также рейсов Минск – Киев и Минск – Калининград в национальном аэропорту «Минск».

Милиция и другие экстренные службы Минска были подняты по тревоге. В данный момент выполняются все необходимые действия для безопасности людей.

Отправка поездов и самолетов временно задержана.
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Тэги: угроза взрыва Город: Минск

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