Милиция сообщила о минировании национального аэропорта и минского ж/д вокзала

Экстренные службы столицы и Могилева подняты по тревоге – уровень опасности красный.

Как сообщается, в правоохранительные органы поступила информация о минировании целого ряда общественно важных объектов.

В частности, как сообщается, пока неизвестный сообщил по электронной почте о минировании здания столичного железнодорожного вокзала, а также рейсов Минск – Киев и Минск – Калининград в национальном аэропорту «Минск».

Милиция и другие экстренные службы Минска были подняты по тревоге. В данный момент выполняются все необходимые действия для безопасности людей.

Отправка поездов и самолетов временно задержана.