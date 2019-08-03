Вокзал и аэропорт проверены. Взрывных устройств не обнаружено

Завершена проверка железнодорожного вокзала в Минске и двух самолетов в национальном аэропорту по ранее поступившему сообщению о взрывных устройствах.

Фото sk.gov.by

3 августа в 17:29 неустановленное лицо направило на электронный адрес контакт-центра БЖД, расположенного в Могилеве, сообщение о заложенных взрывных устройствах - на вокзале в столице и в самолетах, вылетающих из национального аэропорта в Киев и Калининград.

Правоохранителями в течение нескольких часов тщательно обследованы указанные в письме объекты, взрывных устройств не обнаружено.

В настоящее время ведется поиск отправителя сообщения о «минировании». Шутнику грозит до семи лет лишения свободы.