Вокзал и аэропорт проверены. Взрывных устройств не обнаружено

/ Происшествия
Просмотров: 94
Завершена проверка железнодорожного вокзала в Минске и двух самолетов в национальном аэропорту по ранее поступившему сообщению о взрывных устройствах.

Фото sk.gov.by

3 августа в 17:29 неустановленное лицо направило на электронный адрес контакт-центра БЖД, расположенного в Могилеве, сообщение о заложенных взрывных устройствах - на вокзале в столице и в самолетах, вылетающих из национального аэропорта в Киев и Калининград.

Правоохранителями в течение нескольких часов тщательно обследованы указанные в письме объекты, взрывных устройств не обнаружено.

В настоящее время ведется поиск отправителя сообщения о «минировании». Шутнику грозит до семи лет лишения свободы.

Октябрьским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ложное минирование Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Беларусь захлестнула эпидемия лжеминирований

Беларусь захлестнула эпидемия лжеминирований

Как «минировали» Минск. Автору ложного сообщения грозит до семи лет

Как «минировали» Минск. Автору ложного сообщения грозит до семи лет

Белорусский рэпер Серега «заминировал» самолет во Внуково

Белорусский рэпер Серега «заминировал» самолет во Внуково

В Витебске из-за угрозы взрыва эвакуировали вокзал

В Витебске из-за угрозы взрыва эвакуировали вокзал