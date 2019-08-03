В Витебске мужчина хотел прыгнуть с девятого этажа. Его отговаривали четыре часа

В Витебске мужчина угрожал совершить суицид, прыгнув из окна подъезда многоэтажки.

В милицию позвонили граждане, заметившие, что на девятом этаже в доме на проспекте Людникова в оконном проеме балансирует человек.

На место инцидента были направлены ближайшие наряды милиции, сотрудники МЧС, бригада скорой помощи.

Мужчина стоял за окном на узком выступе, прислонившись спиной к стене. Его положение исключало возможность подойти к нему незаметно, сообщает пресс-служба МВД.

Сотрудники ОМОНа начали беседовать с мужчиной. Переговоры длились почти четыре часа. Мужчина оказался 55-летним жителем Витебска. Он рассказал, что случайно зашел в этот подъезд, а вот причину, по которой он хотел свести счеты с жизнью, так и не назвал.

Уговорив мужчину спуститься, омоновцы передали его медикам для оказания психологической помощи. Мужчина был трезв.