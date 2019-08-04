Холодные воздушные массы с севера Европы накрыли Беларусь
В воскресенье погоду на территории Беларуси четвертого августа будут формировать холодные и неустойчивые воздушные массы, поступающие с северной Европы.
Ожидается прохладная погода, в некоторых районах пройдут дожди. Ветер северо-западный умеренный. Максимально воздух в середине дня прогреется до +15..+20°С (на юго-западе до +23°С).
В столице ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха:
- утром +10..+12°С;
- днем +17..+19°С;
- вечером +14..+16°С.