Холодные воздушные массы с севера Европы накрыли Беларусь

/ Общество
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В воскресенье погоду на территории Беларуси четвертого августа будут формировать холодные и неустойчивые воздушные массы, поступающие с северной Европы.

Ожидается прохладная погода, в некоторых районах пройдут дожди. Ветер северо-западный умеренный. Максимально воздух в середине дня прогреется до +15..+20°С (на юго-западе до +23°С).

В столице ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха:

  • утром +10..+12°С;
  • днем +17..+19°С;
  • вечером +14..+16°С.
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Тэги: погода

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