Кубок Беларуси. БАТЭ не оставил камня на камне от «Торпедо» и другие результаты

В субботу четырьмя поединками началась стадия 1/8 финала розыгрыша Кубка Беларуси сезона 2019/2020.

Противостояния на этом этапе состоит из одного матча:

«Динамо» (Бр) – «Минск» - 3:1;

БАТЭ – «Торпедо» (Мн) – 8:1;

«Динамо» (Мн) – «Гомель» – 3:1 (д.в.);

«Энергетик-БГУ» – «Ислочь» – 2:3.

Сегодня пройдут оставшиеся встречи:

«Нафтан» – «Торпедо-БелАЗ» (начало в 15:00, стадион «Атлант»);

«Дняпро» – «Слуцк» – (16:00, стадион «Спартак»);

«Славия» – «Витебск» – (17:00, стадион «Юность»);

«Локомотив» – «Шахтер» (18:00, стадион «Локомотив»).

Напомним, действующим обладателем трофея является солигорский «Шахтер».