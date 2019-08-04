Кубок Беларуси. БАТЭ не оставил камня на камне от «Торпедо» и другие результаты
В субботу четырьмя поединками началась стадия 1/8 финала розыгрыша Кубка Беларуси сезона 2019/2020.
Противостояния на этом этапе состоит из одного матча:
- «Динамо» (Бр) – «Минск» - 3:1;
- БАТЭ – «Торпедо» (Мн) – 8:1;
- «Динамо» (Мн) – «Гомель» – 3:1 (д.в.);
- «Энергетик-БГУ» – «Ислочь» – 2:3.
Сегодня пройдут оставшиеся встречи:
- «Нафтан» – «Торпедо-БелАЗ» (начало в 15:00, стадион «Атлант»);
- «Дняпро» – «Слуцк» – (16:00, стадион «Спартак»);
- «Славия» – «Витебск» – (17:00, стадион «Юность»);
- «Локомотив» – «Шахтер» (18:00, стадион «Локомотив»).
Напомним, действующим обладателем трофея является солигорский «Шахтер».