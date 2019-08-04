Кубок Беларуси. БАТЭ не оставил камня на камне от «Торпедо» и другие результаты

/ Спорт
Просмотров: 67

В субботу четырьмя поединками началась стадия 1/8 финала розыгрыша Кубка Беларуси сезона 2019/2020.

Противостояния на этом этапе состоит из одного матча:

  • «Динамо» (Бр) – «Минск» - 3:1;
  • БАТЭ –  «Торпедо» (Мн) – 8:1;
  • «Динамо» (Мн) – «Гомель» – 3:1 (д.в.);
  • «Энергетик-БГУ» – «Ислочь» – 2:3.

Сегодня пройдут оставшиеся встречи:

  • «Нафтан» – «Торпедо-БелАЗ» (начало в 15:00, стадион «Атлант»);
  • «Дняпро» – «Слуцк» – (16:00, стадион «Спартак»);
  • «Славия» – «Витебск» – (17:00, стадион «Юность»);
  • «Локомотив» – «Шахтер» (18:00, стадион «Локомотив»).

Напомним, действующим обладателем трофея является солигорский «Шахтер».
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: футбол-Кубок

Другие материалы на эту тему:

Финал Кубка Беларуси по футболу. «Торпедо-БелАЗ» обыграло БАТЭ

Финал Кубка Беларуси по футболу. «Торпедо-БелАЗ» обыграло БАТЭ

БАТЭ выиграл Кубок Беларуси

БАТЭ выиграл Кубок Беларуси

Солигорский «Шахтер» выиграл Кубок Беларуси

Солигорский «Шахтер» выиграл Кубок Беларуси

«Гомель» второй раз в своей истории выиграл Кубок Беларуси

«Гомель» второй раз в своей истории выиграл Кубок Беларуси