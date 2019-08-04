В Дрогичинском районе минчанка с тремя детьми заблудилась в лесу

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Жительница Минска с тремя детьми ушла в лес за ягодами в Дрогичинским районе и заблудилась. В поисках участвовало более двадцати человек.

Женщина 1987 г.р. и трое ее детей — девочки 2006 и 2008 гг.р. и мальчик 2015 г.р. — ушли в лес в районе деревни Лосинцы около 11 часов утра. В начале шестого забеспокоившиеся родственники обратились к спасателям.

Телефонной связи с пропавшей не было. Были организованы поиски, в которых приняли участие сотрудники МЧС, РОВД, лесхоза, а также местные жители — всего 24 человека.

И уже в начале седьмого вечера минчанка и ее дети вышли из леса на звук сигнально-говорящего устройства машины МЧС. В госпитализации никто не нуждался, сообщает Брестское областное управление МЧС.
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Тэги: заблудились в лесу заблудилась Город: Дрогичин

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