В Дрогичинском районе минчанка с тремя детьми заблудилась в лесу

Жительница Минска с тремя детьми ушла в лес за ягодами в Дрогичинским районе и заблудилась. В поисках участвовало более двадцати человек.

Женщина 1987 г.р. и трое ее детей — девочки 2006 и 2008 гг.р. и мальчик 2015 г.р. — ушли в лес в районе деревни Лосинцы около 11 часов утра. В начале шестого забеспокоившиеся родственники обратились к спасателям.

Телефонной связи с пропавшей не было. Были организованы поиски, в которых приняли участие сотрудники МЧС, РОВД, лесхоза, а также местные жители — всего 24 человека.