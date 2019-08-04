В Орше женщина хотела спрыгнуть с седьмого этажа

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В Орше вечером 3 августа сотрудниками МЧС предотвращена попытка суицида.

В 19:43 поступило сообщение о женщине, находящейся на балконе седьмого этажа девятиэтажного жилого дома по ул. Соляникова, 4. Работниками МЧС

С использованием автолестницы спасателями женщина была снята с балкона и доставлена вниз. Как сообщает Витебское областное управление МЧС, гражданка 1981 г.р., индивидуальный предприниматель, госпитализирована.

Еще одна попытка суицида была предотвращена 3 августа в Витебске. Мужчина балансировал в оконном проеме на девятом этаже. Не совершать прыжок витебчанина почти четыре часа уговаривали прибывшие на вызов сотрудники милиции.
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Тэги: попытка суицида Город: Орша

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