Ассоциация фондов для поддержки малого и среднего бизнеса создана в Беларуси

В Беларуси создана Ассоциация фондов для поддержки развития инновационного малого и среднего бизнеса.

Цель ассоциации — поддержка развития малых и средних инновационных предприятий в рамках реализации программы развития высокотехнологичных отраслей («ИСКРА») Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».

Перспективным инновационным проектам будет оказываться как финансовая, так и консультативная поддержка. Члены ассоциации будут проводить совместную экспертизу поступивших заявок и определять оптимальный механизм поддержки наиболее интересных.

Поддержку смогут получить технологические микропредприятия, авторы научных исследований и разработок, молодые предприниматели. В целом, проект направлен на привлечение новых отраслей промышленности в парк.

Отрасли самые разные — машиностроение, электроника и телекоммуникации, тонкая химия, биотехнологии, логистика, фармацевтика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных, социально-культурная деятельность, реализация научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

На данный момент в состав Ассоциация фондов входят Белорусский инновационный фонд (БИФ), СЗАО «Компания по развитию индустриального парка», банк «БелВЭБ», инвестиционное подразделение китайского холдинга China Merchants, российский венчурный фонд Da Vinci Capital и Китайско-евразийский фонд экономического сотрудничества.