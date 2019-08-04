Ассоциация фондов для поддержки малого и среднего бизнеса создана в Беларуси

/ Экономика
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В Беларуси создана Ассоциация фондов для поддержки развития инновационного малого и среднего бизнеса.

Цель ассоциации — поддержка развития малых и средних инновационных предприятий в рамках реализации программы развития высокотехнологичных отраслей («ИСКРА») Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».


Более 20 инновационных производств запустят к концу года

Перспективным инновационным проектам будет оказываться как финансовая, так и консультативная поддержка. Члены ассоциации будут проводить совместную экспертизу поступивших заявок и определять оптимальный механизм поддержки наиболее интересных.

Поддержку смогут получить технологические микропредприятия, авторы научных исследований и разработок, молодые предприниматели. В целом, проект направлен на привлечение новых отраслей промышленности в парк.


Названы победители и призеры конкурса инновационных проектов

Отрасли самые разные — машиностроение, электроника и телекоммуникации, тонкая химия, биотехнологии, логистика, фармацевтика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных, социально-культурная деятельность, реализация научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

На данный момент в состав Ассоциация фондов входят Белорусский инновационный фонд (БИФ), СЗАО «Компания по развитию индустриального парка», банк «БелВЭБ», инвестиционное подразделение китайского холдинга China Merchants, российский венчурный фонд Da Vinci Capital и Китайско-евразийский фонд экономического сотрудничества.

В перспективе пул участников может увеличиться, сообщил БелаПАН директор БИФ Дмитрий Калинин.
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Тэги: малый бизнес средний бизнес инновации Персона: Дмитрий Калинин

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