Водитель вывез с БМЗ 14 тонн черного металла

В Жлобине задержан 25-летний местный житель, подозреваемый в краже с Белорусского металлургического завода 14 тонн черного металла.

Во время контроля на проходной у дежуривших там сотрудников милиции вызвал подозрение выезжавший с территории предприятия двадцатитонный МАЗ. Водитель грузовика заметно нервничал. Но проверить груз не представлялось возможным — кузов МАЗа был заполнен горячим шлаком.

Поэтому сотрудники милиции вместе с представителями внутренней охраны БМЗ последовали за грузовиком, который поехал на полигон, где складируется шлак.

Когда машина разгрузилась, стала понятна и причина нервозности водителя — под шлаком были спрятаны металлические брикеты. Всего — 14 тонн.