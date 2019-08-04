Водитель вывез с БМЗ 14 тонн черного металла

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В Жлобине задержан 25-летний местный житель, подозреваемый в краже с Белорусского металлургического завода 14 тонн черного металла.

Во время контроля на проходной у дежуривших там сотрудников милиции вызвал подозрение выезжавший с территории предприятия двадцатитонный МАЗ. Водитель грузовика заметно нервничал. Но проверить груз не представлялось возможным — кузов МАЗа был заполнен горячим шлаком.

Поэтому сотрудники милиции вместе с представителями внутренней охраны БМЗ последовали за грузовиком, который поехал на полигон, где складируется шлак.

Когда машина разгрузилась, стала понятна и причина нервозности водителя — под шлаком были спрятаны металлические брикеты. Всего — 14 тонн.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, сообщает УВД Гомельского облисполкома.
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Тэги: кража БМЗ черный металл Город: Жлобин

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