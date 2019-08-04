Неизвестный стрелок убил девять человек в американском Дейтоне

Неизвестный мужчин открыл стрельбу по прохожим возле одного из баров в центре американского города Дейтон, штат Огайо.

Фото whio.com

Инцидент произошел в ночь на 4 августа (примерно в девять утра минского времени).

Стрелок убил девять человек, еще 16 получили ранения. Нападавший был застрелен сотрудниками полиции, сообщают местные СМИ.

Это второй подобный инцидент за сутки. Ранее в городе Эль-Пасо, штат Техас, не менее двадцати человек были убиты в супермаркете Walmart. Открывший огонь 21-летний мужчина задержан.