Неизвестный стрелок убил девять человек в американском Дейтоне

/ Мир
Просмотров: 14

Неизвестный мужчин открыл стрельбу по прохожим возле одного из баров в центре американского города Дейтон, штат Огайо.

Фото whio.com

Инцидент произошел в ночь на 4 августа (примерно в девять утра минского времени).

Стрелок убил девять человек, еще 16 получили ранения. Нападавший был застрелен сотрудниками полиции, сообщают местные СМИ.

Это второй подобный инцидент за сутки. Ранее в городе Эль-Пасо, штат Техас, не менее двадцати человек были убиты в супермаркете Walmart. Открывший огонь 21-летний мужчина задержан.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: стрелок США массовое убийство Город: Дейтон

Другие материалы на эту тему:

Стрельба в Вирджинии-Бич: среди погибших 35-летний белорус

Стрельба в Вирджинии-Бич: среди погибших 35-летний белорус

«Самый ужасный день в истории города». В США госслужащий застрелил 12 человек

«Самый ужасный день в истории города». В США госслужащий застрелил 12 человек

Экс-глава ЦРУ: Трамп — предатель, он полностью в кармане Путина

Экс-глава ЦРУ: Трамп — предатель, он полностью в кармане Путина

Трамп идет по стопам Лукашенко

Трамп идет по стопам Лукашенко