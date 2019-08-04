В Шумилинском районе «Мазда» вылетела на встречку прямо под фуру

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Два человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии, случившемся 4 августа в Шумилинском районе.

Примерно в половине четвертого ночи на трассе Витебск — Полоцк — граница Латвии вблизи деревни Мазеки легковая «Мазда 6» выехала на полосу встречного движения и столкнулась с фурой «Вольво».

В результате ДТП 37-летний водитель легковушки и 39-летний пассажир получили телесные повреждения и были госпитализированы.

В момент столкновения водители обоих транспортных средств были трезвы и пристегнуты ремнями безопасности, сообщает Следственный комитет.

 

 

Фото Следственного комитета
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Тэги: ДТП Город: Шумилино

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