В Шумилинском районе «Мазда» вылетела на встречку прямо под фуру

Два человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии, случившемся 4 августа в Шумилинском районе.

Примерно в половине четвертого ночи на трассе Витебск — Полоцк — граница Латвии вблизи деревни Мазеки легковая «Мазда 6» выехала на полосу встречного движения и столкнулась с фурой «Вольво».

В результате ДТП 37-летний водитель легковушки и 39-летний пассажир получили телесные повреждения и были госпитализированы.

В момент столкновения водители обоих транспортных средств были трезвы и пристегнуты ремнями безопасности, сообщает Следственный комитет.

Фото Следственного комитета