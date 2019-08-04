Акция «Соберем детей в школу вместе» в помощь воспитанникам детских домов Гродно и области

Центр помощи «Вера» проводит благотворительную акцию «Соберем детей в школу вместе» в помощь воспитанникам детских домов, социальных приютов и школ-интернатов Гродно и Гродненской области.

В этих заведениях воспитывается более 200 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Эти мальчишки и девчонки посещают обычные общеобразовательные школы.

Детям нужны товары для школы: портфели, пеналы, тетради, краски, клей, альбомы для рисования, ластик, цветная бумага, цветные карандаши, фломастеры, ручки шариковая и другое; а также одежда и обувь (вещи принимаются только новые).

Вы можете привезти или выслать помощь для детей на адрес: 230003, г. Гродно, пр. Космонавтов 60/3, Центр помощи «Вера». Справки по телефону: +375 33 61 333 61.

Также можно внести пожертвование на благотворительный счет с указанием назначения платежа — Школа:

1. Банковский благотворительный счет.

Филиал № 400 Гродненское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Гродно, ул. Новооктябрьская, 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY21400. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

2. Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В случае возникновения проблем выполните поиск услуги по УНП: 591029371.

3. SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 Школа Сумма

1222 ПРОБЕЛ Школа ПРОБЕЛ сумма

Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. После списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). Для абонентов velcom данная услуга недоступна.