В Бресте противники аккумуляторного завода вновь вышли на площадь Ленина

4 августа около полудня в Бресте на площади Ленина в очередной раз собрались противники аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.

По данным правозащитника Романа Кисляка, в 12:40 на площади было около 150 человек. Милиция через мегафон предупреждала собравшихся об ответственности за проведение несанкционированной акции.

Как сообщил в ходе встречи активист Вячеслав Абрамович, возле завода уже третий месяц идут круглосуточные дежурства. Люди сменяют друг друга каждые два часа.

Абрамович отметил, что последний месяц никаких действий на заводе не происходит. «Но дежурство будет продолжаться до тех пор, пока мы не будем уверены, что это вредное производство будет ликвидировано», — заявил активист.

После встречи на площади противники завода прошли по центральным улицам Бреста — Пушкинской и Советской до кинотеатра «Беларусь». Колонну сопровождали два сотрудника милиции в форме и несколько человек в штатском, сообщает БелаПАН .

Фото Романа Кисляка