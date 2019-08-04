Погода в Беларуси продолжает переписывать летние антирекорды

/ Общество
Просмотров: 354

Более чем на 10 метеостанциях минувшей ночью обновились абсолютные минимумы температур, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных данных и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.


Август-2019. Каким будет последний месяц лета?

Холоднее всего было в Кличеве — 4,8 градуса выше нуля (6 в ночь на 4 августа 1999 года), Бобруйске — 5,3 (6,9 в 1999-м), Лынтупах — 5,5 (5,8 в 2011-м), Верхнедвинске — 5,9 (6 в 1976-м) и Березино — 5,9 (8 в 1999-м).

Пали рекорды также в Нарочи — 6,1 (6,7 в 1999-м), Езерище — 6,3 (6,7 в 1999-м), Жлобине — 7,1 (7,2 в 1965-м), Октябре — 7,4 (7,7 в 1989-м), Сенно — 7,8 (8,7 в 1999-м) и Мстиславле — 8,3 (11,3 в 2016-м) (в этом населенном пункте наблюдения ведутся только 10 лет). В Борисове повторен рекорд 54-летней давности (8 градусов).

Антирекорд ночи для всей территории страны устоял (+2,2 в 1987 году на метеостанции «Полесская»).

Накануне обновился минимум в Брагине (+7,7 против +7,9 в 1993 году), а холоднее всего было в Василевичах (+6,6, повторение рекорда 1969 года).

По прогнозу синоптиков, ближайшая ночь также будет холодной.

Ранее Белгидромет отмечал, что середина нынешнего лета оказалась самой холодной за последние 20 лет. Температурные антирекорды ночи обновлялись 4, 5 и 13-16 июля.

Между тем первая треть лета оказалась аномально жаркой, новые рекорды фиксировались 18 дней июня (c 4-го по 17-е, 20-го, 21-го, 26-го и 30-го), а также 1 июля.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: погода август

Другие материалы на эту тему:

Август-2019. Каким будет последний месяц лета?

Август-2019. Каким будет последний месяц лета?

Какие еще погодные сюрпризы готовит белорусам июнь

Какие еще погодные сюрпризы готовит белорусам июнь

Один хороший зимний день. Солнце над Минском

Один хороший зимний день. Солнце над Минском

Какой зимы ждать после такой теплой осени?

Какой зимы ждать после такой теплой осени?