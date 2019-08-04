Умер Вилли Токарев — известный исполнитель русского шансона

В возрасте 84 лет ушел из жизни известный исполнитель русского шансона Вилли Токарев. Об этом сообщает «Эхо Москвы».

Родители Токарева дали имя Вилен — искусственно созданное в советскую эпоху имя в честь Владимир Ильича Ленина.

После армии и окончания музыкального училища работал в Ленинграде со многими эстрадными коллективами. Начал писать песни, некоторые из них исполняли звезды той поры, например, Эдита Пьеха

В 1974 году эмигрировал в США. Продолжал писать песни, и к началу 1980-х стал популярен в русскоязычных эмигрантских кругах. Вскоре магнитофонные записи Вилли Токарева получили широкое распространение и в СССР.

В 1989 году Вилли Токарев совершил первый большой гастрольный тур по Советскому Союзу, дав порядка 70 концертов. А в начале 1990-х переехал жить в Москву.

Записал порядка пятидесяти студийных альбомов. В роли самого себя появился в некоторых фильмах и сериалах.

Был трижды женат, у него трое сыновей и дочь. Младшему сыну 16 лет.