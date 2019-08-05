Соболенко проиграла финал крупного теннисного турнира в Сан-Хосе

21-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла выиграть четвертый в карьере турнир в одиночном разряде.

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В ночь на 5 августа в финале соревнований серии «Премьер» в Сан-Хосе (США) с призовым фондом 876.183 доллара десятая ракетка мира уступила китаянке Сайсай Чжен (55) — 3:6, 6:7 (3:7).

В 1/16 финала «посеянная» под вторым номером Соболенко была свободна, в 1/8 — победила американку Коко Вандевеге (636) — 6:3, 6:3, в четвертьфинале — испанку Карлу Суарес Наварро (29; 6-й номер «посева») — 3:6, 6:2, 6:4, в полуфинале — Донну Векич из Хорватии (25; 5-й номер «посева») — 6:4, 6:3.

Финал в Сан-Хосе стал для белорусской спортсменки седьмым за время выступления в одиночном разряде турниров ВТА.