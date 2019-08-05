Лукашенко – Трампу: нет оправдания безжалостному расстрелу людей

По мнению Александра Лукашенко, «невозможно найти оправдание безжалостному и бессмысленному расстрелу невинных людей». Об этом сказано в соболезновании главы белорусского государства американскому коллеге Дональду Трампу в связи массовыми расстрелами людей в Техасе и Огайо.

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Как сообщали Naviny.by , трагедии произошли в субботу утром в супермаркете Walmart (21-летний Патрик Крузиус специально приехал за тысячу километров в техасский Эль-Пасо, чтобы расстрелять людей – погибли 20 и ранены 26 человек) и в ночь на четвертое августа (возле одного из баров в центре Дейтона – девять человек погибли и 16 ранены).

От имени белорусского народа и себя лично Лукашенко выразил искренние соболезнования родным и близким погибших и всему народу США, а также пожелал выздоровления раненым.