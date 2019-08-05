На трассе М1 под Барановичами девушка на «Ситроене» насмерть сбила пешехода

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб молодой мужчина, произошло ночью 4 августа.

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По информации дорожной милиции, 26-летняя девушка, управляя «Ситроеном С5», совершила наезд на 23-летнего парня, который от полученных травм скончался на месте аварии.

Как отметили в ГАИ, мужчина не был обозначен фликером и шел в попутном направлении.

ЧП произошло на 219-м километре трассы М1 Брест – Минск – граница РФ.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 317 УК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств), санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы.