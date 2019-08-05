В Столине аист разбил «Ладе» фару и дождался пока ГАИ оформит ДТП

О необычном случае на дороге сообщили в милиции. Все произошло в Столине на улице Советской.

Как сообщается, бродивший по газону у дороги аист внезапно взлетел перед ехавшей «Ладой Приорой». В результате столкновения у авто была разбита фара.

Столкновения автотранспорта с животными и птицами, конечно, не редкость. В этом же случае интерес представляет тот факт, что аист улетел только после того, как сотрудники Госавтоинспекции оформили ДТП.