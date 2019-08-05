В Столине аист разбил «Ладе» фару и дождался пока ГАИ оформит ДТП

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О необычном случае на дороге сообщили в милиции. Все произошло в Столине на улице Советской.

Как сообщается, бродивший по газону у дороги аист внезапно взлетел перед ехавшей «Ладой Приорой». В результате столкновения у авто была разбита фара.

Столкновения автотранспорта с животными и птицами, конечно, не редкость. В этом же случае интерес представляет тот факт, что аист улетел только после того, как сотрудники Госавтоинспекции оформили ДТП.
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Тэги: аист ДТП Город: Столин

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