Фотофакт. Под Лепелем «Ауди» протаранила авто ГАИ

Очередной милицейский автомобиль пострадал в дорожно-транспортном происшествии. На этот раз авария произошла в Лепельском районе.

Фото УГАИ Витебской области

Как сообщается, рано утром в воскресенье, четвертого августа, 52-летний водитель «Ауди» на трассе Минск – Витебск, поворачивая налево на автозаправку, не уступил дорогу ехавшему по встречке «Мицубиси».

В результате столкновения оба авто получили серьезные повреждения. В отношении водителя «Ауди» составлен административный протокол по ч.10 ст.18.14 КоАП.

20 июля сообщалось, что в Шарковщинском районе автомобиль ГАИ столкнулся с «Рено».