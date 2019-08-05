ГАИ возьмет под контроль движение электросамокатов

В последнее время Госавтоинспекция фиксируют езду электросамокатов на очень большой скорости, что, по мнению инспекторов, может нести большую угрозу другим участникам дорожного движения.

Неприятности пешеходам также могут доставить гироскутеры и моноколеса.

Как сообщил СТВ официальный представитель УГАИ МВД Станислав Соловей, уже «подготовлены изменения в законодательство, которые в ближайшее время вступят в силу».

Он рассказал, что планируется пользователей устройствами, развивающими скорость до 25 км/ч, приравняют к пешеходам.

«Если это будут более мощные устройства с электродвигателями, то это уже будут транспортные средства, которые будут приравниваться к мопедам либо мотоциклам, на которые нужно водительское удостоверение, техосмотр и страховка», — подчеркнул представитель ГАИ.