Дело о двойном убийстве в столбцовской школе рассмотрят в закрытом режиме 19 августа

Назначена дата судебного разбирательства по уголовному делу о двойном убийстве в школе в Столбцах, сообщила на своей странице в «Фейсбуке» официальный представитель Верховного суда Юлия Ляскова.

«Минский областной суд в закрытом судебном заседании 19 августа в 11:00 начнет судебное разбирательство по уголовному делу по обвинению М., 2003 года рождения, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 339, пп. 1, 6, 13 ч. 2 ст. 139, ч. 1 ст. 14 и пп.1, 6, 10, 13 ч. 2 ст. 139 УК», — написала она.

Ляскова пояснила, что в соответствии с ч. 2 ст. 23 УПК по делам «о преступлениях, совершенных лицами, не достигшими 16-летнего возраста, а также в интересах обеспечения охраны охраняемой законом тайны допускается разбирательство уголовного дела в закрытом судебном заседании».

«Поскольку в период времени, относящийся к инкриминируемым деяниям, обвиняемый М. не достиг 16-летнего возраста, а в материалах дела содержатся сведения о состоянии его здоровья, которые составляют в соответствии со ст. 46 закона «О здравоохранении» врачебную тайну, данное уголовное дело подлежит рассмотрению в закрытом судебном заседании», — отметила Ляскова.

11 февраля 2019 года ученик 10-го класса ударил ножом учительницу истории и обществоведения и ученика 11-го класса, они скончались на месте происшествия.

Как сообщала пресс-служба Следственного комитета по итогам расследования дела, «обвиняемый, руководствуясь хулиганскими мотивами, незадолго до совершения убийства нанес удар молотком своему однокласснику, причинив ему ссадину».

«В дальнейшем, демонстрируя свое мнимое превосходство и исключительность по отношению к окружающим, подросток нанес учительнице ножом не менее двух ударов, — отмечалось в сообщении. — Выбежав из кабинета, он причинил ножевые ранения двум одноклассникам, пытавшимся пресечь его противоправные действия. Затем он зашел в другой кабинет и нанес удары ножом ученику 11-го класса. Выйдя в коридор, он угрожал ножом заместителю директора и учителю биологии, затем спустился в вестибюль и угрожал ножом однокласснице, а также поцарапал им ей шею. Впоследствии скрылся с места происшествия».

Согласно заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы, подросток мог в полной мере осознавать значение своих действий и руководить ими.

16-летнему школьнику предъявлены обвинения в совершении следующих преступлений: убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений; покушение на убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений; особо злостное хулиганство.

Вину подросток признал частично. Ранее примененная к нему мера пресечения в виде заключения под стражу не изменялась.