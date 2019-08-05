Фотофакт. Под Саратовом водитель-белорус, уходя на автобусе от столкновения, вылетел в кювет

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали четыре человека, произошло сегодня рано утром на 376-м километре дороги Сызрань – Саратов – Волгоград.

По информации региональной ГИБДД, за рулем автобуса «Вольво», который перевозил 16 человек из Германии в Камышин, был гражданин Беларуси.

Автобус принадлежит одной из немецких компаний (в настоящее время зафрахтован фирмой из Калининграда).

В ходе предварительного разбора ДТП, белорус пояснил, что вылетел кювет из-за выскочившей на встречу машины.