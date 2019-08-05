Арина Соболенко поднялась на 9-ю строку мирового рейтинга

21-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась на девятую строку мирового одиночного рейтинга. Обновленные табели о рангах Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала 5 августа.

На минувшей недели Соболенко дошла до финала турнира категории «Премьер» в американском Сан-Хосе. В решающем матче белоруска проиграла китаянке Сайсай Чжен (38-е место в новом рейтинге, 55-е на прошлой неделе).

Девятая позиция в мировом рейтинге для Соболенко — это повторение лучшего результата. Ранее Арина занимала эту строку с 4 февраля по 1 апреля текущего года.

В топ-50 входят еще две белоруски. 39-е место занимает 29-летняя Виктория Азаренко, а 25-летняя Александра Саснович — 45-ю строку. Обе теннисистки за минувшую неделю опустились на одну позицию.

Во второй сотне только одна белоруска — Вера Лапко, занимающая 135-ю строку (121-я на прошлой неделе). В третьей сотне Беларусь также представлена одной теннисисткой — Ольга Говорцова сейчас располагается на 203-й позиции.

Титул первой ракетки планеты по-прежнему принадлежит австралийке Эшли Барти. Следом за ней идут Наоми Осака (Япония), Каролина Плишкова (Чехия), Симона Халеп (Румыния), Кики Бертенс (Нидерланды), Петра Квитова (Чехия), Элина Свитолина (Украина), Слоан Стивенс (США), Арина Соболенко (Беларусь) и Серена Уильямс (США).