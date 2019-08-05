Арина Соболенко поднялась на 9-ю строку мирового рейтинга

/ Спорт
Просмотров: 236

21-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась на девятую строку мирового одиночного рейтинга. Обновленные табели о рангах Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала 5 августа.

На минувшей недели Соболенко дошла до финала турнира категории «Премьер» в американском Сан-Хосе. В решающем матче белоруска проиграла китаянке Сайсай Чжен (38-е место в новом рейтинге, 55-е на прошлой неделе).

Девятая позиция в мировом рейтинге для Соболенко — это повторение лучшего результата. Ранее Арина занимала эту строку с 4 февраля по 1 апреля текущего года.

В топ-50 входят еще две белоруски. 39-е место занимает 29-летняя Виктория Азаренко, а 25-летняя Александра Саснович — 45-ю строку. Обе теннисистки за минувшую неделю опустились на одну позицию.

Во второй сотне только одна белоруска — Вера Лапко, занимающая 135-ю строку (121-я на прошлой неделе). В третьей сотне Беларусь также представлена одной теннисисткой — Ольга Говорцова сейчас располагается на 203-й позиции.

Титул первой ракетки планеты по-прежнему принадлежит австралийке Эшли Барти. Следом за ней идут Наоми Осака (Япония), Каролина Плишкова (Чехия), Симона Халеп (Румыния), Кики Бертенс (Нидерланды), Петра Квитова (Чехия), Элина Свитолина (Украина), Слоан Стивенс (США), Арина Соболенко (Беларусь) и Серена Уильямс (США).
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: теннис рейтинг WTA Персона: Виктория Азаренко Александра Саснович Арина Соболенко Вера Лапко Ольга Говорцова Сайсай Чжен

Другие материалы на эту тему:

В Могилеве некому учить детей теннису — единственного тренера забрали в армию

В Могилеве некому учить детей теннису — единственного тренера забрали в армию

Викторию Азаренко обвинили в похищении собственного сына

Викторию Азаренко обвинили в похищении собственного сына

Давно вас не было слышно! Виктория Азаренко вернулась в большой спорт

Давно вас не было слышно! Виктория Азаренко вернулась в большой спорт

Теннисистка-красавица Бушар в Твиттере проспорила парню свидание

Теннисистка-красавица Бушар в Твиттере проспорила парню свидание