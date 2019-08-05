Российский священник рассказал, что Дарвин раскаялся перед ним за свою теорию

Артемий Владимиров, являющийся протоиереем и духовником Алексеевского женского монастыря Москвы, заявил, что общался с Вестминстерском аббатстве с Чарльзом Дарвином (ученый умер в 1882 году).

Как заявил священник в эфире телеканала «Спас» (запись была опубликована на YouTube в конце июля), ему было интересно поговорить. «Что вы думаете я услышал [в ответ]? "Батюшка, не соблазняйся моей теорией, не от большого ума я эту гипотезу выдвинул, в которой сейчас раскаиваюсь. Ни к медведю, ни к свинье лично ты не имеешь никакого отношения"», — процитировал священник слова, якобы услышанные от Дарвина.

Он также порадовался «торжеству разума и православия» и предложил «Спасу» транслировать передачи на английском и китайском языках, пишет lenta.ru .

В своем труде «Происхождение видов» Дарвин назвал естественный отбор основным механизмом эволюции. Он также обосновал, что все живые организмы происходят от общих предков и эволюционируют со временем.