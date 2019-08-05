На Минщине продают 19 объектов коммунальной собственности по одной базовой величине

В Минской области на торги выставлено 19 объектов недвижимости коммунальной собственности по начальной цене в одну базовую величину (25,5 рубля), сообщил Государственный комитет по имуществу.

Объекты расположены в Воложинском (1), Копыльском (4), Любанском (3), Молодечненском (1), Пуховичском (2), Слуцком (4), Стародорожском (2), Узденском (2) районах. «Основная цель продажи по льготной цене — возможность открыть свое дело с минимальными затратами на покупку недвижимости и направить основные средства в развитие бизнеса», — отмечает пресс-служба Госкомимущества.

Как поясняет ведомство, «продажа на торгах с начальной ценой в одну базовую величину имеет свои важные особенности»: «Необходимо выполнить основное условие: осуществление предпринимательской деятельности с использованием приобретенных объектов и (или) построенных новых объектов. При этом покупатель имеет право сноса приобретенных объектов, которые не могут быть использованы им для осуществления предпринимательской деятельности, и строительства нового объекта для развития бизнеса».

Кроме того, если на объекте необходимо провести реконструкцию, то в договоре купли-продажи устанавливаются конкретные сроки ее проведения. До выполнения этих условий покупатель не может осуществлять сделки с данным имуществом.

Местным исполнительным комитетом определяются возможные направления использования земельного участка и объекта. При этом конкретный вид деятельности определяет сам покупатель.

Уже сейчас можно подать документы в комитет «Минскоблимущество» для приобретения трех объектов, расположенных в Воложинском и Копыльском районах, аукционные торги по которым назначены на 15 августа.