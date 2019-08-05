Три белоруски сыграют на крупном теннисном турнире в Торонто

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Три белорусские теннисистки заявлены в основную сетку одиночного разряда турнира Rogers Cup в Торонто. Призовой фонд турнира составляет 2,83 млн долларов.

Арина Соболенко (9-й номер мирового рейтинга) в первом круге встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой (44). Виктория Азаренко (39) сыграет против итальянки Камилы Джорджи (52). Соперницей Александры Саснович (45) станет Элизе Мертенс (20) из Бельгии.

На турнире в Торонто сыграет вся первая десятка мирового рейтинга за исключением Петры Квитовой (Чехия), занимающей сейчас шестую строку.

Виктория Азаренко сыграет также в парном разряде вместе с австралийкой Эшли Барти

В прошлом году в Торонто Виктория Азаренко проиграла во втором круге, Арина Соболенко — в третьем.
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Тэги: теннис Персона: Виктория Азаренко Александра Саснович Арина Соболенко Анастасия Павлюченкова Камила Джорджи Элизе Мертенс Эшли Барти Петра Квитова Город: Торонто

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