Три белоруски сыграют на крупном теннисном турнире в Торонто

Три белорусские теннисистки заявлены в основную сетку одиночного разряда турнира Rogers Cup в Торонто. Призовой фонд турнира составляет 2,83 млн долларов.

Арина Соболенко (9-й номер мирового рейтинга) в первом круге встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой (44). Виктория Азаренко (39) сыграет против итальянки Камилы Джорджи (52). Соперницей Александры Саснович (45) станет Элизе Мертенс (20) из Бельгии.

На турнире в Торонто сыграет вся первая десятка мирового рейтинга за исключением Петры Квитовой (Чехия), занимающей сейчас шестую строку.

Виктория Азаренко сыграет также в парном разряде вместе с австралийкой Эшли Барти

В прошлом году в Торонто Виктория Азаренко проиграла во втором круге, Арина Соболенко — в третьем.