«Должен вас лично поблагодарить». Лукашенко очень доволен сотрудничеством с ЕИБ

Обычно скупой на слова благодарности Александр Лукашенко на встрече с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Вазилом Худаком не стеснялся похвалы в адресе ЕИБ.

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Он подчеркнул, что очень хотел лично встретиться и поблагодарить за сотрудничество Худака: «Должен по-человечески вас поблагодарить за то сотрудничество, которое у нас установилось». По словам Лукашенко, его интенсивность носит беспрецедентный характер.

За полтора года, по словам президента, портфель ЕИБ по Беларуси составил 335 млн евро. Так, деньги тратились на реконструкцию и модернизацию трассы М-7/Е-28 Минск – Ошмяны – граница Литвы и пункта пропуска «Каменный Лог».

Глава государства также подчеркнул, что доволен участие банка в проектах, связанных с окружающей средой, потому что «я человек от природы, человек деревенский».

«Масса проектов. Я вам за это очень благодарен и надеюсь, что наше сотрудничество будет такими же темпами развиваться, и мы найдем какие-то новые направления, которые будут выгодны для нас и вашего банка. Я готов быть гарантом, как и для других иностранных банков. Мы всегда были надежным партнером», - заметил Лукашенко.