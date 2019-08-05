Резонансные нормы налогового законодательства рассмотрит Совет по развитию предпринимательства

На очередном заседании Совета по развитию предпринимательства будет рассмотрено применение норм законодательства, которые предусматривают корректировку обязательства налогоплательщиков. Как сообщает пресс-служба, заседание совета состоится в конце сентября — начале октября.

Напомним, в 33-й статье Налогового кодекса закреплена обязанность налогоплательщика осуществить корректировку налоговой базы и суммы подлежащего уплате налога в случае установления факта неуплаты или неполной уплаты налогов.

В июле этого года Комитетом госконтроля утверждена инструкция и определены дополнительные основания, которые могут привести к корректировке налоговых обязательств плательщиков. В частности передача печатей и бланков лицам, не уполномоченным ими пользоваться, может стать основанием для претензий контролеров к субъектам хозяйствования.

Бизнес-союзы считают, что в результате применения норм законодательства фискальные санкции в отношении предпринимателей могут быть применены по формальным признакам. По этой причине 7 августа состоится расширенное заседание консультационно-координационного совещания деловых сообществ, на котором будет рассмотрена эта ситуация.

В свою очередь, Совет по развитию предпринимательства в своем сообщении отмечает, что «пресечение незаконной минимизации налоговых обязательств является сегодня международным трендом, не следовать которому открытой белорусской экономике не только нецелесообразно, но и небезопасно». Поэтому, поясняет пресс-служба совета, в законодательстве закреплена обязанность налогоплательщика осуществить корректировку налоговых обязательств в случае установления факта неуплаты или неполной уплаты налогов.

«Поскольку все многообразие жизненных ситуаций невозможно урегулировать нормами права, Совет по развитию предпринимательства планирует посвятить свое очередное заседание обсуждению практики применения новых правил корректировки налоговых обязательств контролирующими органами и судами в контексте борьбы с уклонением от уплаты налогов», — сообщает пресс-служба совета.

Очередное заседание совета будет проходить на базе Верховного суда и «послужит важным этапом в подготовке постановления пленума высшей судебной инстанции по вопросам применения налогового законодательства, обеспечивающего единообразное применение соответствующих правовых актов», говорится в сообщении Совета по развитию предпринимательства.