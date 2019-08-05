Президент Туркменистана жив. Его показали по телевидению

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов впервые за более чем десять дней появился на государственном телевидении.

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4 августа в вечерних новостях был показан сюжет о том, как лидер нации проводит свой отпуск — катается на велосипеде, лошадях, спортивных автомобилях, опробует новое стрелковое оружие, сообщает Радио Азатлык.

21 июля некоторые российские СМИ и туркменские блоги сообщили о скоропостижной кончине Бердымуходова в связи с острой почечной недостаточностью.

Официальный Ашхабад эту информацию не опровергал. Однако туркменские дипломаты заявляли, что с Бердымухамедовым все в порядке и что с 15 июля он находится в отпуске.

Кроме того, официальный сайт президента Туркменистана периодически публикует объемные сообщения о том, чем во время отпуска занимается Бердымухамедов.

В частности, глава государства завершил работу над 11-м томом научного труда «Лекарственные травы Туркменистана», а также книгу, посвященную алабаям.