Президент Туркменистана жив. Его показали по телевидению
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов впервые за более чем десять дней появился на государственном телевидении.
4 августа в вечерних новостях был показан сюжет о том, как лидер нации проводит свой отпуск — катается на велосипеде, лошадях, спортивных автомобилях, опробует новое стрелковое оружие,
21 июля некоторые российские СМИ и туркменские блоги сообщили о скоропостижной кончине Бердымуходова в связи с острой почечной недостаточностью.
Официальный Ашхабад эту информацию не опровергал. Однако туркменские дипломаты заявляли, что с Бердымухамедовым все в порядке и что с 15 июля он находится в отпуске.
Кроме того, официальный сайт президента Туркменистана периодически
В частности, глава государства завершил работу над 11-м томом научного труда «Лекарственные травы Туркменистана», а также книгу, посвященную алабаям.