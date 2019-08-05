Прошла жеребьевка плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Сегодня в швейцарском Ньоне в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций прошла жеребьевка стадии плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Фото с сайта УЕФА

Команды распределены по двум группам:

Путь чемпионов

«Динамо-Загреб»/«Ференцварош» — «Марибор»/«Русенборг»;

ЧФР/«Селтик» — «Славия»;

«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»/«Копенгаген»;

АПОЕЛ/«Карабах» — ПАОК/«Аякс».

Путь представителей лиг