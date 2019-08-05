Прошла жеребьевка плей-офф квалификации Лиги чемпионов

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Сегодня в швейцарском Ньоне в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций прошла жеребьевка стадии плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Фото с сайта УЕФА

Команды распределены по двум группам:

Путь чемпионов

  • «Динамо-Загреб»/«Ференцварош» — «Марибор»/«Русенборг»;
  • ЧФР/«Селтик» — «Славия»;
  • «Янг Бойз» — «Црвена Звезда»/«Копенгаген»;
  • АПОЕЛ/«Карабах» — ПАОК/«Аякс».

Путь представителей лиг

  • «Базель»/ЛАСК — «Брюгге»/«Динамо-Киев»;
  • «Истанбул Башакшехир»/«Олимпиакос» — «Краснодар»/«Порту».
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Тэги: Лига чемпионов

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