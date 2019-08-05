Прошла жеребьевка плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Сегодня в швейцарском Ньоне в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций прошла жеребьевка стадии плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Команды распределены по двум группам:
Путь чемпионов
- «Динамо-Загреб»/«Ференцварош» — «Марибор»/«Русенборг»;
- ЧФР/«Селтик» — «Славия»;
- «Янг Бойз» — «Црвена Звезда»/«Копенгаген»;
- АПОЕЛ/«Карабах» — ПАОК/«Аякс».
Путь представителей лиг
- «Базель»/ЛАСК — «Брюгге»/«Динамо-Киев»;
- «Истанбул Башакшехир»/«Олимпиакос» — «Краснодар»/«Порту».