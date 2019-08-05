Минский автозавод в честь 75-летия устроит бесплатный концерт со звездами «Евровидения»

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9 августа в Минске пройдет бесплатный концерт к 75-летию Минского автомобильного завода.

Фото maz.by

На площадке у Дворца культуры МАЗ (пр. Партизанский, 117а) будут выступать белорусские поп-исполнители и группы, в том числе участники «Евровидения».

Концертная программа начнется в полдень, а ее евровизийная часть — в 19:00. На сцену выйдут три участника «Евровидения» от Беларуси — Дмитрий Колдун, Руслан Алехно и Анжелика Агурбаш.

Зрители также услышат и увидят выступления Алексея Хлестова и Ивана Вабищевича, групп «PROвокация» и женского ByCity.

Завершится праздник в 23:00 световым шоу с салютом и фейерверком.

Рядом с концертной площадкой будет организована выставка продукции Минского автозавода.
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Тэги: МАЗ Персона: Алексей Хлестов Иван Вабищевич Дмитрий Колдун Руслан Алехно Анжелика Агурбаш

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