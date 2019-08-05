Закрыто дело в отношении адвоката главного инженера МЗКТ

Уголовное дело в отношении адвоката бюро «Принцепконсалт» — заместителя председателя Минской городской коллегии адвокатов по факту разглашения данных предварительного следствия прекращено за отсутствием состава преступления.

Об этом БелаПАН сообщила пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов Ирина Реут, ссылаясь на информацию Генеральной прокуратуры, поступившую в Минскую городскую коллегию адвокатов.

Также прекращено уголовное дело по ч. 2 ст. 295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) УК.

Адвокат, которая являлась защитником главного инженера Минского завода колесных тягачей Андрея Головача, подозревалась в разглашении данных предварительного следствия.

«Злодеяния адвоката были задокументированы в то время, когда она представляла интересы подследственного Андрея Головача, главного инженера ОАО «МЗКТ». В частности защитник разгласила третьим лицам сведения по уголовному делу, в связи с чем сама оказалась подозреваемой», — сообщила 9 июля пресс-служба МВД.

В ходе предварительного расследования правоохранители провели обыск по месту жительства женщины, где нашли пистолет Walter mod. 1938 (Р.38) и патроны к нему. По заключению экспертизы, огнестрельное оружие является пригодным для стрельбы. По данному факту возбуждено дело по ч. 2 ст. 295 УК (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ), говорилось в сообщении.

Главный инженер ОАО «МЗКТ» Андрей Головач был задержан весной 2015 года вместе с несколькими сотрудниками предприятия. В феврале 2018-го суд оправдал его по обвинению в получении взяток на сумму более 180 тысяч деноминированных рублей, но сразу же после вынесения приговора он был задержан в зале суда по подозрению в получении взяток на сумму 192 тысячи долларов и 35 тысяч евро. По версии следствия, эти события происходили с 2008 по 2015 год.

19 июля судья суда Первомайского района столицы Светлана Черепович полностью оправдала Андрея Головача, он вышел на свободу после 50 месяцев содержания под стражей.

29 июля Генпрокуратура подала протест на оправдательный приговор.