В Беларуси подняли нормы на питание в детсадах и яслях

С сегодняшнего дня вступило в законную силу постановление правительства, согласно которому меняются нормы питания и денежные нормы расходов на питание «обучающихся, а также участников образовательных мероприятий из числа лиц, обучающихся в учреждениях образования».

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Так, согласно документу, нормы на питание в яслях, яслях-садах, детских садах, дошкольных центрах развития ребенка, специальных яслях-садах и детсадах, учебно-педагогических комплексах увеличатся на 10%.

В центрах коррекционно-развивающего обучения и реабилитации с длительностью пребывания 6-8 часов, где предусмотрено двухразовое питание, 9-10,5 часа (с трехразовым питанием), 12-24 часа (четырехразовым) нормы увеличатся на 7-10%.

На 10% станут больше нормы и в санаторных яслях-садах и детских садах, санаторных группах Республиканского центра для детей дошкольного возраста с нарушением слуха с длительностью пребывания 12-24 часа.